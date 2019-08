Milano: Anarchici in corteo per chiedere liberazione Vincenzo Vecchi - Foto 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano è in corso una manifestazione di una cinquantina di anarchici per esprimere solidarietà a Vincenzo Vecchi, 46 anni, arrestato in Francia il 9 agosto scorso grazie alle indagini e alle intercettazioni della polizia italiana e che deve scontare 11 anni e sei mesi per i reati di devastazione e saccheggio commessi durante le giornate del luglio 2001 a Genova. Vecchi era stato coinvolto anche negli scontri tra autonomi e polizia dell'11 marzo 2006 quando Corso Buenos Aires, una delle principali arterie commerciali del capoluogo lombardo, divenne un campo di battaglia durante la contromanifestazione che era stata indetta per protestare contro quella autorizzata dell'estrema destra. Nello scontro venne dato fuoco a un negozio, sede di un punto elettorale di AN, mentre un motorino e quattro auto furono date alle fiamme dalle molotov e fu lanciata anche una bomba carta nel McDonald's all'incrocio con Viale Tunisia che ferì 4 agenti. Questa sera è stato srotolato anche uno striscione sul tunnel sotto piazza Gae Aulenti per chiedere la liberazione di Vecchi e che la Francia neghi l'estradizione. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)