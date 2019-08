Governo: Mandelli (FI), dieci punti di Di Maio in realtà sono 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, intervenendo a Radio24, ha sottolineato: "Assistiamo a un film già visto, con il tentativo di mettere insieme una maggioranza priva di unità di intenti e visioni. E' una situazione surreale: un governo M5s-Pd, qualora pure dovesse partire, avrebbe ben poche probabilità di durare". Quindi, Mandelli ha proseguito: "I 10 punti che Di Maio ha sciorinato in realtà sono 50 per la vastità dei temi trattati, sviscerarli per capire quali possibilità di intesa ci siano con il Pd richiederebbe molto tempo. Peraltro si tratta ancora una volta di uno pseudo-programma dai costi non irrilevanti. Quanto al Pd, ricordiamo le grandi proteste ai tempi del contratto tra Lega e cinque stelle, ora si ripropone sostanzialmente lo stesso tema, inclusa la figura del premier: non si sa chi sia - ha concluso - ma è certo che sarà ancora una volta il mero esecutore di un patto a freddo". (Rin)