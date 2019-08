Governo: Mattarella, possibili solo esecutivi che ottengono fiducia su programma - 2

- Nel dire che sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del parlamento e hanno un programma per il paese, il capo dello Stato Mattarella ha spiegato anche che “in mancanza di queste condizioni, la strada è quella di nuove elezioni". Tuttavia, quella del voto, ha osservato, è una "strada da non assumere alla leggera dopo solo un anno di legislatura". Questo si renderà "necessario qualora il Parlamento non sia in grado di esprimere una maggioranza di governo", ha concluso.(Rer)