Brasile: multe per deforestazione abusiva diminuite del 23 per cento con governo Bolsonaro

- Le multe per deforestazione abusiva della foresta pluviale amazzonica comminate dall'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali (Ibama) sono diminuite del 23 per cento nel primo semestre di governo del presidente Jair Bolsonaro. Le informazioni sono state elaborate dal quotidiano "Folha de Sao Paulo" utilizzando dati pubblici dell'Ibama. In totale quest'anno sono state inflitte 5.826 multe per infrazioni come la deforestazione, l'incendio e il commercio abusivo di legname. Si tratta del numero più basso degli ultimi 5 anni. Il quotidiano sottolinea che i cambiamenti nella composizione e nel finanziamento dell'Ibama da parte del governo, potrebbero aver contribuito alla flessione. (segue) (Brb)