Brasile: multe per deforestazione abusiva diminuite del 23 per cento con governo Bolsonaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reduce da una sopralluogo delle operazioni di contrasto alle fiamme, il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, ha denunciato che la maggior parte dei focolai si trova nell'area urbana: dei 10 mila ettari ettari di area che sono stati bruciati, circa 3 mila si trovano nell'area di Chapada dos Guimaraes, ha detto il ministro secondo cui la maggior parte dei roghi - appiccati in aree vincine a discariche - è di origine dolosa. "La più grande concentrazione di focolai qui nella regione è nel perimetro urbano, motivo per cui questa concentrazione di fumo in città", ha aggiunto. (segue) (Brb)