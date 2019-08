Brasile: multe per deforestazione abusiva diminuite del 23 per cento con governo Bolsonaro (9)

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso “profonda preoccupazione” per gli incendi divampati in Amazzonia. “Sono profondamente preoccupato per gli incendi nella foresta pluviale amazzonica. Nel mezzo della crisi climatica globale, non possiamo permetterci ulteriori danni a un'importante fonte di ossigeno e biodiversità. L'Amazzonia deve essere protetta”, ha scritto Guterres sul suo account Twitter ufficiale. (Brb)