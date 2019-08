Governo: Mattarella, nuove consultazioni martedì, al voto solo se non c'è maggioranza

- Per conoscere l'esito della crisi e capire se ci sarà subito un nuovo governo si dovrà attendere la prossima settimana. Dopo aver ascoltato tutti i gruppi parlamentari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di concedere altro tempo ai partiti per trovare un’intesa e scongiurare così il ritorno a nuove elezioni. Il nuovo appuntamento è fissato per martedì prossimo, quando il capo dello Stato darà vita a un nuovo giro di consultazioni, al termine delle quali prenderà la sua decisione. "Nel corso delle consultazioni che si sono appena concluse -ha affermato Mattarella - mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative per un'intesa, in Parlamento, per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto”. Una richiesta analoga a quella di altre forze politiche che hanno chiesto la possibilità di fare “ulteriori verifiche”. Il capo dello Stato ha tenuto a precisare che sono “possibili soltanto esecutivi che ottengano la fiducia, con valutazioni e accordi dei gruppi parlamentari, su un programma per governare”. E, “in mancanza di queste condizioni, la strada è quella di nuove elezioni”. Tuttavia, questa non è sicuramente una decisione da "assumere alla leggera", ma è una possibilità di cui tener conto solo ed esclusivamente "qualora il Parlamento non sia in grado di esprimere una maggioranza". Anche perché “la Costituzione prevede che si voti ogni cinque anni, mentre in questo caso il ricorso alle urne avverrebbe a poco più di un anno dall'avvio della legislatura". (segue) (Rin)