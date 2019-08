Governo: Mattarella, nuove consultazioni martedì, al voto solo se non c'è maggioranza (2)

- Il secondo giorno di consultazioni si è aperto questa mattina con l’arrivo al Colle, alle 10, della delegazione di Fratelli d’Italia, seguita subito dopo da quelle del Pd e di Forza Italia. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta di Lega e M5s. La leader di Fd'I, Giorgia Meloni ha spiegato senza mezzi termini che per il suo partito le elezioni "sono oggi l'unico esito possibile, rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo, della Costituzione". Meloni ha fatto notare che "se Mattarella dovesse scegliere l'ipotesi del mandato, allora forse bisognerebbe ripartire dalle elezioni del 2018 ed affidarlo ad un esponente del centrodestra, perché sarebbe più affine alla volontà popolare". Dello stesso parere il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, secondo cui occorre "costituire in Parlamento una maggioranza di centrodestra che corrisponda al sentire degli italiani”. Qualora non sia possibile realizzarla, allora “la strada maestra” sarebbe una sola: "elezioni anticipate". (segue) (Rin)