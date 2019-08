Governo: Mattarella, nuove consultazioni martedì, al voto solo se non c'è maggioranza (4)

- Il vicepremier Di Maio ha poi ribadito che che il voto non "intimorisce affatto il Movimento". Il capo politico pentastellato ha poi precisato che sono state "avviate tutte le interlocuzioni necessarie per individuare una maggioranza solida al servizio dei cittadini e che voglia convergere sui nostri dieci punti". Con tanto di stoccata finale: "Noi non lasciamo la nave affondare, noi non lasciamo che a pagare questa crisi siano gli italiani. Perché l'Italia siamo tutti, indistintamente dai colori politici e dagli interessi di parte". Prima di Di Maio il presidente della Repubblica ha ricevuto il segretario della Lega, Matteo Salvini , il quale ha detto chiaramente "che un accordo contro (tra M5s e Pd) per tirare a campare è vecchia politica". Ill vicepremier leghista se però da un lato ha ribadito che "la via maestra non possono essere giochi di palazzo” ma le elezioni, dall'altro ha anche lasciato aperto uno spiraglio. "Se si vuole far ripartire il governo ed il Paese, se qualcuno mi dice 'ragioniamo perché dei no diventano dei sì, miglioriamo la squadra ed il programma, diamoci un tempo ed un obiettivo', noi ci siamo. Ho sempre detto che sono un uomo concreto, non porto rancore, non guardo mai indietro, ma avanti", ha concluso. (Rin)