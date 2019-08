Argentina: presidente Macri annuncia visita Fmi prossima settimana (2)

- La delegazione dell'Fmi era attesa in Argentina la settimana scorsa ma lo scossone dei mercati per il risultato delle primarie dell'11 agosto, sfociato in una svalutazione monetaria di oltre il 25 per cento e in un rimpasto al vertice del ministero delle Finanze, aveva portato a un posticipo della missione. L'Fmi "segue da vicino i recenti sviluppi in Argentina" e "si trova in costante contatto con le autorità del governo", affermava un comunicato dell'istituzione multilaterale rilasciato martedì scorso. "Una missione del Fmi viaggerà a breve in Argentina", concludeva. (segue) (Abu)