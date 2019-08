Argentina: presidente Macri annuncia visita Fmi prossima settimana (3)

- Il nuovo ministro delle Finanze argentino, Hernan Lacunza, ha ribadito nella sua prima conferenza stampa, martedì 20 agosto, che il governo argentino non abbandonerà gli obiettivi di politica fiscale concordati con l'Fmi e ha assicurato che il pacchetto anticrisi annunciato dal governo, che include eliminazione dell'Iva dai prodotti del paniere di base e un aumento del minimo non imponibile, non intacca l'obiettivo del raggiungimento del deficit zero entro la fine dell'anno. "Le misure non mettono a rischio le mete fiscali, sono autofinanziate attraverso il maggior gettito fiscale previsto per i prossimi mesi", ha detto Lacunza nella conferenza di presentazione del suo programma. (segue) (Abu)