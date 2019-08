Argentina: presidente Macri annuncia visita Fmi prossima settimana (4)

- Lacunza ha quindi rivolto un appello anche all'opposizione in vista delle presidenziali di fine ottobre. "E' evidente che il processo elettorale non è estraneo alla volatilità", ha affermato Lacunza. "Poiché il mercato presta più attenzione al futuro che al presente, a volte è più importante quello che dice l'opposizione di quello che fa il governo", ha dichiarato, ricordando l'appello del presidente Macri rivolto a tutti i candidati "a privilegiare la stabilità al di sopra di qualsiasi ambizione di tipo elettorale". "In un contesto di incertezza la stabilità è il bene pubblico più importante", ha aggiunto il ministro, che ha quindi ribadito l'importanza di "stabilizzare il valore di riferimento della nostra moneta". In questo senso il titolare del dicastero economico ha affermato che "abbiamo ragioni sufficienti per credere che il tipo di cambio attuale è ragionevole e competitivo". (segue) (Abu)