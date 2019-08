Napoli: Borrelli (Verdi), sottodimensionamento delle forze dell'ordine è regalo ai criminali

- "Agosto di 'lavoro' per i ladri di pneumatici che, nella notte di giovedì, si sono dati da fare in via Orsi a Napoli, portando via l'intero treno di gomme di un'autovettura". Lo ha affermato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Si tratta - ha proseguito Borrelli - di un episodio analogo a quanto accaduto solo pochi giorni fa tra via Aniello Falcone e via Mattia Preti. Il fenomeno sta assumendo contorni preoccupanti con una concentrazione di furti in un arco temporale particolarmente ristretto. Evidentemente le strade meno frequentate a causa delle vacanze estive diventano, durante le ore notturne, il teatro perfetto per questo tipo di atti. I continui furti di pneumatici nella zona collinare rimarcano l'urgenza di un maggior controllo del territorio durante le ore notturne". "Purtroppo - ha concluso Borrelli - le promesse dell'ex ministro dell'Interno Salvini di inviare nuove unità a Napoli sono rimaste tali. Il sottodimensionamento delle forze dell'ordine rappresenta un vero e proprio regalo ai criminali che non lesinano a sfruttare tale vantaggio". (Ren)