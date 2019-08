Colombia: Amazzonia, presidente Duque offre sostegno per contrastare "tragedia ambientale"

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha offerto l’aiuto del governo di Bogotà ai paesi colpiti dagli incendi che stanno colpendo l’Amazzonia. “La tragedia ambientale in Amazzonia non ha frontiere e deve essere all’attenzione di tutti. Offriamo ai paesi fratelli il nostro appoggio per lavorare insieme con l’obiettivo di proteggere il polmone del mondo”, ha detto Duque in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter. Gli incendi hanno avuto origine nello stato occidentale di Rondonia e provocato vivo allarme in tutta la regione. Le fiamme, divampate da almeno due settimane, si starebbero espandendo nei paesi vicini, come Paraguay, Perù e Bolivia. (segue) (Mec)