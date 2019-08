Colombia: Amazzonia, presidente Duque offre sostegno per contrastare "tragedia ambientale" (3)

- Il paese sta intanto vivendo un acceso dibattito politico sulle responsabilità dei fuochi. Un'ampia eco, anche internazionale, hanno avuto le parole del presidente Jair Bolsonaro, che non ha escluso il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, interessate ad attirare un'attenzione negativa sul governo. Un'azione che, secondo il capo dello stato, le ong avrebbero lanciato in risposta al taglio dei finanziamenti loro concessi dal governo. "Non posso affermarlo con certezza, ma dietro le azioni criminali potrebbero esserci questi gruppi, che vogliono attirare l'attenzione su di me e andare contro il governo del Brasile", ha detto Bolsonaro ricordando di aver "tolto denaro alle Ong. Oltre il 40 per cento dei fondi che arrivavano dall'estero andavano alle Ong e glieli abbiamo tolti. Abbiamo anche tagliato i trasferimenti di fondi pubblici. Ora a queste persone mancano i soldi", ha detto il presidente sottolineando che si trattava solo di una ipotesi. (segue) (Mec)