Colombia: Amazzonia, presidente Duque offre sostegno per contrastare "tragedia ambientale" (5)

- Un tema che è comunque destinato a finire nelle aule di giustizia. L'Istituto brasiliano di protezione ambientale (Proam) e almeno 50 Ong attive nella tutela dell'ambiente hanno presentato presso la Procura federale per i diritti dei cittadini, una denuncia per cattiva condotta amministrativa da parte del ministro Salles. Una richiesta presentata "a seguito dell'enorme devastazione della foresta pluviale amazzonica causata delle omissioni del ministero dell'Ambiente". Secondo il Proam "la riduzione delle multe per gli speculatori inflitte nella regione da parte dell'Istituto brasiliano per l'ambiente (Ibama) è una delle ragioni dell'aumento degli incendi". La denuncia verrà inoltrata all'Ufficio del difensore pubblico federale e all'ufficio del procuratore generale della Repubblica. (segue) (Mec)