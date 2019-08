Colombia: Amazzonia, presidente Duque offre sostegno per contrastare "tragedia ambientale" (6)

- La notizia degli incendi rilancia perlatro una più ampia preoccupazione sulla contrazione dell'intera foresta. Lo scorso 6 agosto, l'Inpe segnalava che la deforestazione nella foresta pluviale amazzonica è aumentata del 67 per cento nei primi sette mesi del 2019. Il sistema di monitoraggio satellitare dell'agenzia governativa ha registrato la distruzione di 2.255 chilometri quadrati di foresta amazzonica solo a luglio, un avanzamento nel processo di deforestazione tre volte superiore a quello dello stesso mese nel 2018 e, secondo l'Inpe, il maggiore di sempre in un periodo così breve. L'area di foresta pluviale distrutta equivarebbe per estensione al territorio del Lussemburgo. (segue) (Mec)