Governo, Cerno (Pd), sfida difficile degna nostro partito, Zingaretti non getti palla in spiaggia

- Secondo Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico, "dopo le consultazioni c'è lo spazio per dare all'Italia un progetto di futuro". "Il Pd non può lanciare la palla in tribuna o in spiaggia, dove alloggia la destra più pericolosa degli ultimi anni - aggiunge - C'è strada da fare, perché le due piattaforme democratiche e pentastellate sono ambiziose e ben più serie dello spiaggiato contratto di governo gialloverde, ma è proprio compito di una classe dirigente assumersi l'onere e l'onore di scendere in campo quando il gioco si fa duro. Il taglio dei parlamentari entro la legislatura? Basta che sia vero e meditato, non come quello pavoneggiato da Salvini che invece era un abracadabra per tornare al voto con mille onorevoli come sempre. Era l'ultima bugia disperata della destra raccontata agli italiani sperando che se la bevano".(Com)