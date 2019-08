Colombia: presidente Duque, bene circolare rossa Interpol su cattura Santrich

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha salutato con favore la pubblicazione da parte dell’Interpol della circolare rossa per la cattura dell’ex guerrigliero delle Farc, Jesus Santrich. “Salutiamo con favore l’inclusione di Jesus Santrich nella circolare rossa dell’Interpol. Tutti i paesi del mondo hanno il dovere di consegnare i latitanti e i delinquenti alla giustizia”, ha scritto Duque sul suo account Twitter. L’Interpol ha pubblicato oggi la circolare rossa per la cattura dell’ex guerrigliero in qualsiasi dei 194 paesi membri dell’organismo internazionale. (segue) (Mec)