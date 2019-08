Colombia: presidente Duque, bene circolare rossa Interpol su cattura Santrich (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso luglio la Corte suprema di giustizia colombiana ha emesso un nuovo mandato di cattura per l’ex comandante delle Farc e deputato, Jesus Santrich, a seguito della sua mancata comparizione in tribunale, dove avrebbe dovuto difendersi dall’accusa di narcotraffico. L’ordine di cattura include anche la circolare rossa dell’Interpol, che dà il via libera all’arresto anche in territorio internazionale. All’udienza del 9 luglio si sono presentati soltanto i legali di Santrich, dichiarando di non conoscere il luogo in cui si trova il loro assistito. (segue) (Mec)