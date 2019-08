Colombia: presidente Duque, bene circolare rossa Interpol su cattura Santrich (3)

- Più di recente la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale colombiano istituito per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà, ha avviato la proceduta per valutare l’espulsione dalla Jep dell’ex comandante. L’espulsione dal tribunale, istituito dopo la firma dell'accordo di pace, comporterebbe la perdita di alcuni benefici, come la garanzia di non estradizione. L’avvio della procedura segue la mancata di comparizione di Santrich a un’altra udienza, in programma lo scorso 29 luglio, dove avrebbe dovuto testimoniare su alcuni casi di sequestro registrati durante il conflitto armato. (segue) (Mec)