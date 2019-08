Colombia: presidente Duque, bene circolare rossa Interpol su cattura Santrich (4)

- Santrich ha fatto perdere le sue tracce alla fine di giugno, come reso noto dall’Unità di protezione nazionale (Unp) colombiana, organo legato al ministero dell’Interno, che in data 30 giugno ha denunciato che l'ex guerrigliero ha abbandonato lo schema di sicurezza disposto nei suoi confronti facendo perdere le sue tracce. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’Unp l’ex guerrigliero si trovava presso uno spazio di reinserimento degli ex combattenti Farc nel dipartimento di Cesar, al confine con il Venezuela. L'episodio è stato duramente criticato dal presidente Ivan Duque, secondo cui il comportamento di Santrich dimostra il suo desiderio di eludere la giustizia. (segue) (Mec)