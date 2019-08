Governo: Di Maio, tutelare beni comuni

- Tutelare i beni comuni. E' l'ultimo dei dieci punti indicati da Luigi Di Maio al capo dello Stato Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. "La scuola pubblica è un bene comune - ha spiegato il leader del M5s -: serve prima di ogni altra cosa una legge contro le classi pollaio e valorizzare la funzione dei docenti. L’acqua è un altro bene comune: bisogna approvare subito la legge sull’acqua pubblica. La nostra sanità va difesa dalle dinamiche di partito spezzando il legame tra politica regionale e sanità valorizzando il merito. Le nostre infrastrutture sono beni pubblici pagati dai cittadini ed appartengono ai cittadini ed è per questo che va avviata la revisione delle concessioni autostradali - ha sottolineato -. La cittadinanza digitale va riconosciuta ad ogni cittadino italiano dalla nascita per favorire l’accesso alla partecipazione democratica, all’informazione e per favorire la trasformazione tecnologica". (Rer)