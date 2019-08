Cile: riforma fiscale supera primo passaggio alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei punti principali della riforma presentata dal presidente per la prima volta nell'agosto del 2018 riguarda la possibilità per le persone di dedurre le tasse delle imprese. "Le tasse pagate dalle imprese rappresenteranno un credito sulle imposte che pagano le persone, cosa che beneficerà oltre 150 mila piccole e medie imprese e gran parte della classe media", ha spiegato Pinera. Oltre a questo il capo di Stato aveva annunciato "incentivi agli investimenti attraverso un processo di ammortamento delle tasse accelerato se non addirittura istantaneo". Nelle intenzioni del governo, la "semplificazione" della normativa tributaria insieme all'introduzione della "obbligatorietà della fattura elettronica" contribuiranno inoltre alla lotta contro l'evasione fiscale. (segue) (Abu)