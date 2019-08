Cile: riforma fiscale supera primo passaggio alla Camera (3)

- Altro punto affrontato dal testo di legge è la creazione di un organo di difesa del contribuente per "evitare azioni arbitrarie da parte del fisco, assicurando una maggiore certezza giuridica". La nuova riforma promuove inoltre la "donazione a fondazioni e imprese senza fine di lucro di beni di prima necessità" permettendone la deduzione come spese. Una parte della riforma, ha annunciato Pinera, è dedicata inoltre alla "modernizzazione e semplificazione" delle norme fiscali internazionali per "incentivare gli investimenti e incentivare l'integrazione" dell'economia cilena. Anche l'e-commerce, dal punto di vista fiscale, verrà equiparato al commercio tradizionale, mentre sul fronte della tutela ambientale è previsto un regime sfavorevole per le imprese inquinanti ed "incentivi per le attività produttive ecologiche". (segue) (Abu)