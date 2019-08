Cile: riforma fiscale supera primo passaggio alla Camera (4)

- L'opposizione parlamentare aveva bocciato in ripetute occasioni il progetto dell'esecutivo in sede di Commissione finanze della Camera. A sbloccare il passaggio della riforma è stato quindi un cambio di atteggiamento da parte dei rappresentanti della "Democrazia cristiana" (Dc) che, dopo aver ottenuto alcune modifiche hanno dato il loro assenso. Il governo si era deciso nelle ultime settimane a forzare la situazione ed eventualmente "far pagare al centrosinistra il costo politico di un ulteriore rinvio" di fronte all'opinione pubblica. (segue) (Abu)