Cile: riforma fiscale supera primo passaggio alla Camera (5)

- Recentemente il direttore del Centro di politiche fiscali della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Osce), Pascal Saint-Amans, aveva dato un deciso avallo al progetto del governo giudicandolo come "positivo" e affermando che "quanto prima verrà approvato meglio sarà". La dichiarazione arrivava al termine di una riunione con il ministro degli Esteri, Roberto Ampuero, la settimana scorsa a Santiago. Il ministro delle Finanze Felipe Larrain, per parte sua, ha approfittato del sostegno manifestato dal funzionario dell'Osce per insistere su una rapida approvazione da parte del parlamento. "L'Osce ha parlato chiaro e forte, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire", aveva dichiarato Larrain. (Abu)