Ischia (Na): escursionista salvata da lavoro congiunto di 118 e Guardia costiera (2)

- Dopo alcuni minuti, tuttavia, il personale dell'ambulanza ha richiamato l'operatore in centrale avvertendo che, nonostante la posizione Gps, non era stato possibile individuare l'escursionista a causa della fitta boscaglia. L'infermiere della Centrale ha quindi chiesto l'intervento della Guardia costiera, affinché si potesse effettuare l'intervento di soccorso via mare, avvalendosi della posizione Gps trasmessa con whatsapp. Tuttavia, la motovedetta arrivata in pochi minuti sul posto non è riuscita a individuare la donna da soccorrere. Solo un'ulteriore telefonata tra l'operatore e l'escursionista ha permesso di acquisire i dettagli utili a effettuare l'intervento di soccorso da parte della Guardia costiera. Alle 11.30 al porto di Forio la donna è stata trasbordata dalla motovedetta all'ambulanza e trasportata immediatamente all'ospedale Rizzoli di Ischia. (Ren)