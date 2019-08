Siria: ministro Esteri Moallem riceve inviato cinese Xie, focus su relazioni bilaterali

- Il vicepremier e ministro degli Esteri siriano Walid al Moallem ha ricevuto a Damasco l'inviato speciale cinese per gli affari siriani Xie Xiaoyan, assieme ad una delegazione diplomatica di Pechino. Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana "Sana". L'incontro è stato incentrato sulle forti relazioni bilaterali tra i due paesi, i quali hanno riaffermato l'importanza di un costante coordinamento a tutti i livelli, come auspicato da entrambe le parti. I colloqui hanno riguardato anche gli ultimi sviluppi in Siria e nella regione mediorientale. Moallem e Xie hanno concordato sull'importanza di proseguire nella lotta al terrorismo per garantire sicurezza e stabilità alla regione e al mondo intero. spiega ancora la "Sana". Al Moallem ha inoltre sottolineato l'importanza che la Siria attribuisce al suo rapporto con la Cina, rimarcando l'apprezzamento di Damasco per il ruolo chiave giocato da Pechino nei consessi internazionali.(Res)