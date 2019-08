Maltempo: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza

- Regione Lombardia ha formalizzato oggi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a meno di dieci giorni dall'ultimo evento calamitoso, la richiesta dello stato di emergenza per il maltempo che ha colpito il territorio della Lombardia negli 'ultimi giorni del mese di luglio e nella prima metà del mese di agosto' quando 'si sono verificati eventi meteorologici avversi su tutta la Regione Lombardia, colpendo un territorio già provato e, per questo, molto fragile'. In particolare gli eventi si sono manifestati con forte intensità ad intervalli tra il 25 ed il 31 luglio e poi, di nuovo, tra l'1 e il 2 agosto e successivamente tra il 6 ed il 7 di agosto e il 12 agosto. "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - come promesso, si è subito attivata e appena conclusa la raccolta delle stime dei danni, a meno di 10 giorni dall'ultimo evento calamitoso, ha inviato la richiesta dello stato di emergenza in modo tale che i cittadini e gli enti locali coinvolti possano avere quanto prima ciò che spetta loro per le avversità subite". "L'intensità dei fenomeni - si legge nella lettera - si è manifestata con grande violenza e con episodi concentrati localmente ed in sequenza anche su porzioni confinanti del territorio regionale. Particolarmente provate le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi. (segue) (Com)