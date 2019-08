Siria: 38 paesi stranieri confermano partecipazione a fiera internazionale di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 38 i paesi stranieri che hanno confermato la loro partecipazione alla 61ma edizione della fiera internazionale di Damasco. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di siriana "Sana". Quest'anno la fiera si distinguerà in termini di partecipazioni internazionali, spazi riservati, mostre e settori produttivi coinvolti. E' quanto sostiene Ghassan Fakyani, direttore generale dell'Organizzazione generale per le esposizioni e i mercati internazionali. A sei giorni dall'inaugurazione, sono stati apportati gli ultimi ritocchi e prese tutte le disposizioni necessarie, tra cui illuminazione, insegne e un parcheggio in grado di ospitare 10 mila auto. (segue) (Res)