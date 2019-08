Siria: 38 paesi stranieri confermano partecipazione a fiera internazionale di Damasco (2)

- L'iniziativa fieristica gioca un ruolo politico molto importante per la Siria del presidente Bahsar al Assad, che utilizza l'occasione per attirare investimenti stranieri in vista della ricostruzione post-bellica. Secondo l'Onu, infatti, va ripristinato almeno il 40 per cento del tessuto urbano siriano, per un totale di 388 miliardi di dollari di investimenti. La Fiera, inoltre, è un modo per riallacciare i contatti con paesi della regione e non solo, usando l'economia come volano, nel tentativo di uscire dall'isolamento che circonda Damasco dall'inizio della guerra civile nel 2011. (Res)