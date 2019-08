Migranti: Guardia costiera, "gravi anomalie" su Open Arms, scatta fermo amministrativo

- I militari della Guardia costiera hanno rilevato "una serie di gravi anomalie relative alla sicurezza della navigazione" a bordo della Open Arms, la nave dell'omonima Ong spagnola sequestrata a Porto Empedocle. Gli ispettori specializzati in sicurezza della navigazione "hanno proceduto ad una verifica tecnica della nave e della certificazione in possesso ai sensi delle norme comunitarie ed internazionali vigenti al fine di accertare le condizioni di sicurezza della nave", si legge il un comunicato stampa della Guardia costiera. "Da tali verifiche sono emerse una serie di gravi anomalie relative alla sicurezza della navigazione, al rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino, al training e alla familiarizzazione dell’equipaggio con le procedure di emergenza previste a bordo", aggiunge la nota. Le anomalie "hanno comportato l’immediato fermo amministrativo dell’unità a Porto Empedocle e, pertanto, la stessa non potrà lasciare lo scalo fino alla eliminazione delle irregolarità tecniche e operative rilevate durante l’attività ispettiva". (Com)