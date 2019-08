El Salvador: presidente Bukele su Twitter, mercoledì "neanche un omicidio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di El Salavdor, Nayib Bukele, ha usato il proprio profilo Twitter per comunicare la singolare notizia che nella giornata di mercoledì non ci sono state morti violente in tutto il paese. "In questo giorno non c'è stato nessun omicidio in El Salvador", ha scritto ieri il capo dello stato. È anche vero, ha proseguito Bukele che le statistiche porteranno comunque traccia di una morte, quella di un criminale affiliato alla banda "Mara 18R". Si tratta di un uomo che era stato ferito al termine di scontri con la polizia nazionale lo scorso 13 agosto "e deceduto oggi in ospedale. In base a i protocolli internazionali, il decesso si contabilizza oggi", ha specificato Byukele. Secondo le statistiche diffuse dal governo, tra il 1 e il 20 agosto si sono contati 78 omicidi, 115 in meno di quelli contati nello stesso periodo del 2018. Da inizio anno, il numero di morti violente ha toccato quota 1.808, contro i 2.293 dei primi mesi dello scorso anno. (segue) (Mec)