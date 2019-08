Governo: Di Maio, taglio parlamentari presupposto prosieguo legislatura

- Il taglio dei parlamentari "è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità". È il ragionamento che sta facendo il capo politico del M5s Luigi Di Maio in queste ore con i rappresentanti del suo partito. (Rer)