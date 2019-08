Migranti: fonti Viminale, Spagna vuole accoglierne solo 15 di Open Arms

- Dei 163 migranti sbarcati in più tranches dalla Open Arms, esclusi i minori non accompagnati e le famiglie con bambini piccoli, 110 potrebbero essere ricollocati nei paesi Ue che hanno dato la propria disponibilità alla Commissione europea: 40 la Francia, 40 la Germania, 10 il Portogallo, dai 3 ai 5 il Lussemburgo. La Spagna, il paese di bandiera della nave e della Ong, che aveva annunciato la disponibilità dei propri porti all’accoglienza, si è resa disponibile per 15 posti. E' quanto fanno sapere fonti del Viminale. Le stesse fonti spiegano, inoltre, che "le procedure potranno essere avviate una volta che i migranti siano stati identificati e siano espletate le procedure previste dalle normative". (Rin)