Governo: Berlusconi, strada maestra voto anticipato

- “Sono perplesso sul fatto che possa nascere un governo tra Cinque stelle e Pd: si tratterebbe del governo più a sinistra di tutta la storia della nostra Repubblica”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista allo Speciale Tg1 che andrà in onda questa sera. “Non credo che questo ipotetico governo avrebbe la capacità di evitare l'aumento dell'Iva, che finirebbe per provocare il crollo dei consumi delle famiglie, il crollo degli investimenti delle imprese e quindi la recessione – ha spiegato il leader di Forza Italia -. Un governo tra questi due movimenti non rispecchierebbe tra l'altro la volontà dei cittadini italiani: il centrodestra ha vinto le elezioni nazionali del 2018, ha vinto tutte le elezioni regionali da allora ad oggi, governa, e bene, la maggioranza delle Regioni e moltissime città e ancora gli ultimi sondaggi danno il centrodestra in grande vantaggio sulla sinistra.La strada maestra sarebbe certamente quella del voto anticipato”.(Rer)