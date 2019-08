Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, venerdì 23 agosto, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda circolazione depressionaria centrata sul Tirreno determina una giornata variabile al Nord Ovest. Nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta con qualche piovasco sparso o breve temporale, più probabile sui settori montuosi nel pomeriggio ma non escluso anche sulle altre zone. Temperature stabili o in lieve calo, caldo nella norma. Venti moderati in prevalenza settentrionali sul Ligure, mare mosso al largo. (Rpi)