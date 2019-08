Regione Piemonte: candidatura a Universiadi e Special Olympics 2025, nasce comitato promotore (2)

- “Il Piemonte ha fame di eventi che possano portare sul territorio persone che spendano, dormano nei nostri alberghi, mangino nei nostri ristoranti, comprino nei nostri negozi e i grandi eventi sportivi sono un volano su cui come Regione intendiamo investire - ha sottolineato il presidente Cirio a margine dell’incontro -. Oggi nasce il comitato che promuoverà in modo unito e sinergico la doppia candidatura del nostro territorio per le Universiadi e gli Special Olympics. Insieme chiederemo anche che vengano lasciati a disposizione del Piemonte i 29 milioni di euro residui dell’Agenzia Torino 2006 che la finanziaria approvata a dicembre 2018 ci vincola a restituire entro settembre. Risorse che chiediamo invece di poter utilizzare per i grandi eventi sportivi che ci candidiamo a ospitare, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, per cui il Piemonte conferma la propria disponibilità a mettere a disposizione di Milano e Cortina gli impianti di alto livello e le professionalità ereditate dai Giochi olimpici di Torino”. (segue) (Rpi)