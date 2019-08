Regione Piemonte: candidatura a Universiadi e Special Olympics 2025, nasce comitato promotore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In autunno verrà inoltre costituita dalla Regione Piemonte, prima in Italia, la Sport Commission: un progetto strategico che, sulla scia di quanto già avviene con successo per il cinema attraverso la Film Commission, doterà il territorio di uno strumento all’avanguardia per attrarre grandi eventi sportivi e trovare le risorse necessarie a realizzarli. “Crediamo fermamente nel fatto che queste candidature andranno a buon fine e saranno un’occasione di sviluppo e crescita per il nostro territorio. L’amore per le nostre montagne, un amore che vuole anche dire investimenti e creazione di lavoro, è un punto centrale della nostra amministrazione - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Vogliamo che queste candidature siano uno sprone per tutti a fare di più e una dimostrazione del fatto che se si vuole raggiungere un obiettivo è possibile farcela. Volontà e metodo, però, sono condizioni essenziali che vanno messe in campo quando si tratta di attirare grandi eventi sportivi”. (Rpi)