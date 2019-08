Governo: Salvini, al contrario Pd noi disponibili a votare taglio parlamentari

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, accompagnato dai capigruppo del Carroccio alla Camera e al Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo, si è soffermato su una battaglia cara al Movimento cinque stelle e cioè la riforma del taglio dei parlamentari e ha ribadito la volontà del suo partito di votarla: "Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che rimborsa i risparmiatori truffati delle banche. Qualcuno - ha aggiunto - pensa di fare un governo Pd-M5s per cancellare Quota cento e fare una riforma delle banche a quattro mani con la Boschi e di cancellare dall'agenda il taglio dei parlamentari che noi abbiamo già votato tre volte e che - ha rimarcato - saremmo disponibili a votare per la quarta e ultima volta". (Rin)