Milano: De Pasquale (FI), Scelte su via B. Mercello e Venini fatte senza condivisione

- "I casi di Benedetto Marcello e di Via Venini chiariscono che la sinistra , quando governa, se ne frega della partecipazione, del decentramento e della condivisione. Richieste bipartisan di residenti e municipi sono state buttate nel cestino per attuare subito le promesse elettorali fatte agli ambulanti ( Via Benedetto Marcello) e imporre la solite politiche anti-sosta e anti auto che riusciranno solo a congestionare la zona". Lo afferma Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, in una nota diffusa oggi. (Com)