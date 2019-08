Governo: Salvini, Di Maio ha lavorato bene nell'interesse del Paese

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha affermato di aver "scelto di non rispondere agli insulti, anche nei giorni più caldi del dibattito al Senato, perché sarebbe irrispettoso di quello che abbiamo fatto. Ritengo che Di Maio abbia lavorato bene, nell'interesse di questo Paese. A me interessa che per i prossimi anni i cittadini italiani abbiano un esecutivo che faccia". Il segretario del Carroccio ha parlato al Quirinale, al termine del colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. (Rin)