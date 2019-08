Banche: Bitonci (Lega), da oggi risparmiatori truffati saranno indennizzati

- "Da oggi, 22 agosto, al via le presentazioni delle istanze per il ristoro dei risparmiatori colpiti dal crac delle banche popolari venete; sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze è attivo il link fondo indennizzorisparmiatori.consap.it per l'accesso alle richieste". Lo comunica, in una nota, il sottosegretario della Lega Massimo Bitonci che ricorda l'impegno della Lega per superare l'impasse con la Ue creato dalla norma targata Cinque stelle in legge di Bilancio. "Con le correzioni che la Lega ha apportato col decreto Crescita alle criticità della norma primaria contenuta nella legge di bilancio - spiega Bitonci - siamo riusciti a superare le obiezioni della Commissione UE sul funzionamento del Fondo indennizzo risparmiatori che avevano portato ad una fase di stallo la procedura dei rimborsi. La previsione di un doppio binario, con un rimborso diretto per una platea molto ampia, pari al 90% degli interessati, ed il rinvio per tutti gli altri alle verifiche da parte di una Commissione ad hoc, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive, che non vuol dire assolutamente arbitrato su ogni singola domanda, e' stato il frutto di un accurato lavoro di mediazione da parte della Lega tra il Mef, la Ue, le associazioni rappresentative degli azionisti e obbligazionisti truffati". Per Bitonci questo è un ottimo risultato che dimostra le capacità non solo politiche ma anche tecniche della Lega al governo". (Com)