Milano: Salini (FI), sollevati da decisione si concedere i domiciliari a Tatarella

- "Quello che è successo in questi tre mesi a Pietro Tatarella è stata una ingiustizia. Siamo sollevati che il riesame oggi abbia concesso i domiciliari e siamo convinti che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti. Noi di Forza Italia rimaniamo garantisti: in uno stato di diritto nessuno deve essere privato in questo modo della propria libertà senza chiare e comprovate motivazioni. Ora Pietro potrà finalmente abbracciare suo figlio e sua moglie". Così il coordinatore lombardo di Forza Italia, Massimiliano Salini, commenta la decisione del tribunale del riesame di concedere gli arresti domiciliari all'ex consigliere comunale di Milano, Pietro Tatarella arrestato lo scorso 7 maggio nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione in Lombardia. (Com)