Governo: Salvini, Lega compatta prende decisioni nell'interesse Paese

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, accompagnato dai capigruppo del Carroccio alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo, ha tirato le somme dell'incontro parlando di "bella discussione". Per poi sottolineare: "Sono contento di rappresentare una forza politica compatta che con i suoi gruppi alla Camera e al Senato prenderà decisioni nell’interesse del paese e non nell’interesse personale". Salvini ha inoltre voluto evidenziare: "Abbiamo scelto di portare nelle case degli italiani i problemi che la vecchia politica avrebbe tenuto nel chiuso delle stanze. L'Italia - ha infine aggiunto - non può permettersi di perdere tempo, avere un governo che litiga, con posizioni distanti. Per questo abbiamo ribadito che i troppi no hanno portato allo stop di questa esperienza di governo che tante cose buone ha fatto finché è stato un governo del fare e del costruire". (Rin)