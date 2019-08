Governo: Salvini, Mattarella ha tutti gli elementi per scegliere al meglio

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto di essere "sicuro che il presidente Mattarella, per come lo abbiamo sentito oggi, ha ed avrà tutti gli elementi per scegliere al meglio, nel nome del popolo italiano". Il segretario del Carroccio ha parlato, al Quirinale, al termine del colloquio con il capo dello Stato, nell'ambito delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. (Rin)