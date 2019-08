Governo: Miceli (Pd), da Salvini ennesima retromarcia, imbarazzante

- "Ennesima retromarcia di Salvini: ora vuole rifare il governo con i cinque stelle, dopo averlo sfiduciato a Ferragosto dal Papeete. Un imbarazzante pugile suonato che in due settimane ha detto e fatto tutto e il contrario di tutto. La paura per la perdita della poltrona gli ha fatto perdere ogni lucidità e dignità". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli commentando le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Ora che ha scoperto di non poter imporre le elezioni – prosegue Miceli – Salvini prova a mendicare un nuovo accordo, sperando di mantenere così la sua poltrona al Viminale e i suoi nelle stanze del governo. Mai vista una retromarcia così penosa".(Com)