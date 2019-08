Abruzzo: Marsilio incontra il commissario alla ricostruzione post sisma 2016

- Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha partecipato oggi a Roma alla riunione della Cabina di regia per la Ricostruzione post sisma 2016, convocata dal commissario Piero Farabollini. All'ordine del giorno i criteri per distribuire le duecento unità di personale previste dal decreto Sblocca cantieri. La Regione Abruzzo ha fatto sapere di aver "sostenuto con forza la necessità di superare il consueto criterio di ripartizione che le attribuisce solamente il 10% delle risorse, chiedendo al Commissario di distribuire il personale secondo i fabbisogni reali e certificati e di farlo nel più breve tempo possibile perché il fattore tempo è una componente determinante della Ricostruzione". Il commissario Farabollini, accogliendo questo punto di vista espresso dal presidente Marsilio, ha convocato la Cabina di regia per martedì prossimo al fine di portare una proposta di ripartizione che terrà conto di elementi oggettivi di valutazione. (Ren)