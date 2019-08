Tunisia: parlamento approva modifiche su scadenze elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia, ha approvato oggi con 133 voti a favore, uno contrario e un’astensione le modifiche alla legge elettorale e sul referendum. In particolare, i deputati tunisini hanno approvato nel corso di una sessione plenaria straordinaria circa 30 emendamenti per garantire il rispetto della Costituzione abbreviando alcuni appuntamenti elettorali in vista delle consultazioni presidenziali anticipate del 15 settembre. Secondo quanto si apprende, le modifiche prevedono, per esempio, il conteggio delle festività nazionali e religiose nel periodo della campagna elettorale e una serie di disposizioni necessarie per evitare di uscire dal percorso costituzionale e rispettare le tempistiche dopo la morte improvvisa, il 25 luglio scorso, del presidente Beji Caid Essebsi e successiva la convocazione delle urne. (Tut)